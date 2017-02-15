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14:41 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму при столкновении двух иномарок погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). В Крыму при столкновении двух автомобилей Volksvwagen LT 35 и Hyundai Solaris погиб человек. ДТП произошло на трассе Симферополь — Севастополь, вблизи села Левадки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-СПАС».

Информация об аварии поступила оперативному дежурному в среду утром. На место происшествия были оперативно направлены спасатели, а также сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

«По прибытии было выявлено, что в автомобиле Hyundai Solaris оказался зажат водитель — женщина. Совместными усилиями спасатели деблокировали пострадавшую. К сожалению, в результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе.

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