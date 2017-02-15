В Крыму при столкновении двух иномарок погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-СПАС».

Информация об аварии поступила оперативному дежурному в среду утром. На место происшествия были оперативно направлены спасатели, а также сотрудники ГИБДД и скорой помощи.