В Крыму при столкновении двух иномарок погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-СПАС».
Информация об аварии поступила оперативному дежурному в среду утром. На место происшествия были оперативно направлены спасатели, а также сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
«По прибытии было выявлено, что в автомобиле Hyundai Solaris оказался зажат водитель — женщина. Совместными усилиями спасатели деблокировали пострадавшую. К сожалению, в результате аварии женщина получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе.