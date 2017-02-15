В Екатеринбурге полиция «по горячим следам» задержала подозреваемых в нападении на пенсионерку

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

11 февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение от 72-летней местной жительницы. Пенсионерка заявила, что двое мужчин, которые на время сняли у нее комнату, напали на неё и похитили имущество. Опросив потерпевшую, стражи порядка установили, что злоумышленники напали на пожилую женщину, ударив ее по голове, после чего обыскали квартиру в надежде найти что-либо ценное. Их добычей стали три телефона на общую сумму 39 тыс. руб. После этого нападавшие скрылись с места преступления, а женщина вызвала полицию.

Полиция задержала подозреваемых в кратчайшие сроки. К преступлениям оказались причастны неработающие молодые люди, один из них проживает в Орске, а другой — в Омске. В отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой», максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы. До решения суда злоумышленники будут находиться под стражей.

Задержанные пояснили оперативникам, что на подобный криминальный шаг их толкнуло нежелание расплачиваться за проживание. По их словам, в Екатеринбург они прибыли проездом 9 февраля, на пару дней сняли комнату, и далее планировали пересечь границу Свердловской области, чтобы навестить своего друга, проживающего в другом регионе.