В Уфе иномарка при перестроении на колее врезалась в сугроб

На записи видно, как Toyota RAV 4 едет по левой полосе, затем водитель включил правый поворотник. На небольшой скорости он начал перестраиваться через глубокую колею, но, видимо, не справился с управлением. Иномарку развернуло, левой стороной машина влетела в сугроб, затем развернулась и поехала дальше.

Мнения подписчиков разделились: кто-то обвинил самого водителя, что он при небольшой скорости не смог справиться с управлением, а кто-то виноватой посчитал образовавшуюся колею. «Я по этому маршруту езжу каждый день. Там, действительно, очень глубокая колея. Многих разворачивает. На днях “ГАЗель” с пассажирами развернуло. Скорость была не больше 20 км/ч», — написала уфимка.

«Глубокая колея не мешает тысячам других водителей преодолевать этот 200-метровый участок без проблем. И выделять именно эту колею не за что, таких — тысячи!», — возразил один из водителей.