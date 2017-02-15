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15:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе иномарка при перестроении на колее врезалась в сугроб

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе иномарка при перестроении на колее врезалась в сугроб, закружилась и поехала дальше. Инцидент произошел ночью 15 февраля на Нагаевском шоссе в сторону Уфы, перед перекрестком с улицей Пугачёва. Очевидец случившегося разместил в группе «БашДТП» «ВКонтакте» запись с видеорегистратора.

На записи видно, как Toyota RAV 4 едет по левой полосе, затем водитель включил правый поворотник. На небольшой скорости он начал перестраиваться через глубокую колею, но, видимо, не справился с управлением. Иномарку развернуло, левой стороной машина влетела в сугроб, затем развернулась и поехала дальше.

Мнения подписчиков разделились: кто-то обвинил самого водителя, что он при небольшой скорости не смог справиться с управлением, а кто-то виноватой посчитал образовавшуюся колею. «Я по этому маршруту езжу каждый день. Там, действительно, очень глубокая колея. Многих разворачивает. На днях “ГАЗель” с пассажирами развернуло. Скорость была не больше 20 км/ч», — написала уфимка.

«Глубокая колея не мешает тысячам других водителей преодолевать этот 200-метровый участок без проблем. И выделять именно эту колею не за что, таких — тысячи!», — возразил один из водителей.

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