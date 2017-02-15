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16:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Двое жителей Волгограда «сняли порчу» с жительницы Казани за 17 млн рублей

(Город Казань KZN.RU, 15 февраля). Вахитовский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Волгограда.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Судом установлено, что в июле 2016 года на одной из улиц Казани жители Волгограда подошли к ранее незнакомой 24-летней девушке. С целью оказания психологического воздействия один из подельников убедил прохожую, что на нее и ее близких родственников наведена порча. При этом вторая мошенница находилась рядом и исполняла роль «благодарной клиентки». Для проведения обряда по снятию семейного проклятия иногородний житель вынудил потерпевшую добровольно отдать ему ювелирные изделия и деньги. Завладев драгоценностями и деньгами на общую сумму 17 млн рублей, злоумышленники скрылись.

Однако спустя месяц они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Значительная часть похищенного у них была изъята и возвращена законному владельцу. Свою вину мошенники полностью признали.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил соучастников к лишению свободы: 33-летнего мужчину — к 3 годам и 6 месяцам, 40-летнюю женщину — к 3 годам. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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