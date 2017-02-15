В Волгограде задержали банду воров-домушников
Они грабили квартиры в Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах.
Они грабили квартиры в Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах.
В ходе проведения
14 февраля в Дзержинском районе, сразу после совершения очередной кражи, подозреваемые, двое из которых были неоднократно судимы, были задержаны. У них обнаружены похищенные предметы и вещи.
В ходе следствия была установлена причастность задержанных к совершению 10 краж, совершенных на территории Дзержинского, Центрального и Ворошиловского районов. Из квартир волгоградцев злоумышленники похищали бытовую, фото- и видеотехнику, а также ювелирные украшения. Похищенное сбывалось в ломбарды, а деньги делились между членами группы.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.
Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.