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15:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

На одном из воронежских рынков под тяжестью снега обрушилась кровля

У продавцов Танеевского рынка сегодня вынужденный выходной. У торговой площадки обвалилась крыша.

По словам очевидцев, навес не выдержал большого количества мокрого снега. Он шёл несколько часов подряд, расчистить крышу не успели. В итоге, сегодня в районе 8 часов утра навес рухнул.

Работники рынка натянули вокруг места обрушения красно-белые ленты. Кстати, в некоторых местах крыша пошла волнами и тоже может обвалиться. Подходы к ней также оградили.

При обрушении никто не пострадал. По словам представителей администрации рынка, сейчас там ведутся работы. Крышу обещают восстановить к завтрашнему утру.

Геннадий Мануковский, житель г. Воронеж:

«Сначала один проём рухнул, потом второй. Работать уже сейчас начали. Закрывают лентой проходы, на рынок людей не пускают».

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