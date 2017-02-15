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15:08 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в ювелирном магазине украли бриллиант за полмиллиона рублей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бриллиант за полмиллиона рублей украли в ювелирном магазине в Москве, в настоящее время подозреваемый задержан, приводятся слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александра Князева на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

«Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержали подозреваемого в открытом хищении драгоценного камня из ювелирного магазина стоимостью более 500 тысяч рублей», — сказал он.

Сообщается, что сотрудница ювелирного магазина, расположенного на улице Перерва, сообщила о грабеже. Женщина рассказала, что вечером в помещение зашел неизвестный мужчина и попросил показать ему драгоценный камень — бриллиант весом 1,09 карата. Когда продавец показала бриллиант, злоумышленник резко выхватил его из рук и скрылся с места происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, им оказался ранее не судимый 30-летний приезжий мужчина. Возбуждено дело по статье «грабеж».

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