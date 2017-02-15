На Блюхеровском мосту образовалась пробка из-за перевернутой «Дэу Нексии»

В Екатеринбурге на мосту по улице Блюхера образовалась пробка после аварии с перевернутой «Дэу Нексией». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, передает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 15 февраля.

По словам очевидцев, пробка образовалась в обе стороны движения. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Однако к месту ДТП позднее пришел водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, пояснив, что его машина была угнана.

Не исключено, что мужчина на самом деле покинул место ДТП. Сотрудники ГИБДД сейчас разбираются на месте происшествия.