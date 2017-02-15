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15:23 (мск), источник: Новости Перми

Перед судом престанет мужчина, который облил бензином человека и поджег его

28 июня 2016 года в Лысьвенскую городскую больницу был доставлен 25-летний работник ломбарда с 80% ожогами тела — местный житель облил его бензином и поджег. 1 июля пострадавший погиб в медицинском учреждении.

По факту случившегося в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Виновный был задержан еще до того, как пострадавший скончался в больнице.

По версии следствия, в июне 2016 года 28-летний мужчина из-за ревности решил убить местного жителя. В день происшествия он пришел на работу к своей жертве — в один из ломбардов Лысьвы. Преступник облил человека бензином и поджег его.

Пострадавший смог выбраться из помещения ломбарда на улицу. На помощь ему пришли прохожие, которые потушили огонь и вызвали скорую помощь.

В результате мужчине были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов тела 80% и верхних дыхательных путей. 1 июля 2016 года пострадавший скончался в Лысьвенской городской больнице.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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