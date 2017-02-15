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15:17 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске одна из студенток, пострадавших в ДТП возле ЮУрГУ, остается в реанимации

Одна из студенток, пострадавших в аварии возле ЮУрГУ, находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 Амина Исаканова.

Как уже сообщало Накануне.RU, 13 февраля возле ЮУрГУ столкнулись Mercedes Benz и внедорожник Lexus. После удара внедорожник вылетел на остановку общественного транспорта, где стояли пешеходы. Пострадали четыре студентки ЮУрГУ 18, 19 лет и 21 года. Девушек госпитализировали в больницы городу: одну в дорожную клиническую больницу, вторую — в челябинскую областную клиническую больницу и еще двух — в ГКБ № 1.

«После аварии в нашу больницу были доставлены две пациентки. Одна из них поступила в травматологическое отделение, вторая в тяжелом состоянии в реанимацию. При поступлении им была оказана стандартная помощь, которая требуется в таких случаях. В настоящий момент проводится лечение», — рассказала Амина Исаканова.

Состояние девушки, которая находится в реанимации, оценивается как тяжелое, у второй студентки — состояние средней тяжести. У обеих диагностированы переломы.

Как рассказала пострадавшая студента Наталья Саляхова, она плохо помнит момент аварии, очнулась уже в больнице. «Я плохо помню. Все произошло очень быстро, одна машина столкнула другую, а потом полетела в нас. Я стояла одна, ждала зеленый сигнал светофора, больше ничего не помню. Очнулась в больнице, когда мне гипсовали руку», — сообщила она.

У девушки диагностирован перелом руки со смещением. Через неделю ей проведут операцию.

Пострадавшие студентки получат по 50 тыс. руб. Соответствующее решение принял ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков.

Как уже сообщало Накануне.RU, авария произошла днем 13 февраля возле ЮУрГУ. 57-летний водитель «Лексуса» совершил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением 23-летнего молодого человека. После удара «Лексус» совершил наезд на пешеходов, стоящих у края проезжей части, а затем столкнулся с стоящим на остановке автомобилем «Форд Транзит».

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, изобличение виновных лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Виновнику аварии грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что по данным регионального ГУ МВД, водитель «Лексуса» ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Только за последний год он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима.

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