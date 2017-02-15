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15:16 (мск), источник: СуперОмск

Три человека пострадали в лобовом ДТП на трассе под Омском

Инцидент произошел на Сыропятском тракте в районе поселка Богословка, что в 20 км от Омска.

Как сообщили «СуперОмску» в УГИБДД по Омской области, лоб в лоб столкнулся автомобиль Nissan и ВАЗ. От удара отечественный автомобиль перевернулся и оказался в кювете.

В результате происшествия пострадали три человека. Их состояние сейчас уточняется. Ведется проверка.

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