Три человека пострадали в лобовом ДТП на трассе под Омском
Инцидент произошел на Сыропятском тракте в районе поселка Богословка, что в 20 км от Омска.
Инцидент произошел на Сыропятском тракте в районе поселка Богословка, что в 20 км от Омска.
Как сообщили «СуперОмску» в УГИБДД по Омской области, лоб в лоб столкнулся автомобиль Nissan и ВАЗ. От удара отечественный автомобиль перевернулся и оказался в кювете.
В результате происшествия пострадали три человека. Их состояние сейчас уточняется. Ведется проверка.