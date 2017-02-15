В прошлом году в Прикамье 22 ребёнка покончили жизнь самоубийством

22 ребёнка покончили жизнь самоубийством в Пермском крае в 2016 году. Об этом сообщил детский омбудсмен в Прикамье Павел Миков.

По его словам, каждый третий суицид среди детей и подростков совершается в Перми.

«Тревожит, что большинство детей не состояли ни на каком учёте, воспитывались во внешне благополучных семьях», — отметил Павел Миков.

Он также затронул тему «групп смерти» в социальных сетях, которые сегодня набирают популярность среди подростков и могут провоцировать их на самоубийства.

«Можно признать, что распространяемые в Интернете материалы не являются первопричиной суицида. Следственные органы в нашем крае устанавливают другие причины. Таким образом, тот факт, что ребёнок состоит в группах смерти, не было главной причиной принятия решения о самоубийстве. Но, несомненно, послужило толчком, стало «последней каплей», — рассказал Павел Миков.

Он добавил, что в этом году в январе ещё одна девушка покончила жизнь самоубийством.