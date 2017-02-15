Прикамскую трассу заблокировали несколько ДТП
Случившиеся одновременно.
Случившиеся одновременно.
15 февраля 2017 года в Прикамье на трассе Кунгур — Соликамск произошло сразу несколько ДТП.
Снимки с места аварий выложили в Интернет пользователи соцсетей. Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД по Пермскому краю, у них есть информация об одной аварии на трассе с пострадавшими. Она случилась около 8.30 на 133 километре.
Водитель Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим большегрузом
По всей вероятности, причиной ДТП стала колея на проезжей части.