Житель Башкирии за изуродованное кислотой лицо девушки получил восемь лет лишения свободы
УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Советский районный суд Уфы по результатам повторного рассмотрения уголовного дела приговорил 22-летнего жителя города Кумертау к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенном по найму. Ранее суд приговорил его сообщника к пяти годам лишения свободы.