Житель Башкирии за изуродованное кислотой лицо девушки получил восемь лет лишения свободы

Установлено, что летом 2013 года приятель 22-летнего жителя Кумертау пообещал заплатить ему 15 тысяч рублей и простить долг в 80 тысяч рублей за то, что обвиняемый должен был стать соучастником преступления — облить бывшую девушку заказчика уксусной кислотой. В октябре этого же года сообщники подкараулили ее у работы. Для алиби и чтобы отвлечь девушку экс-бойфренд позвонил ей. В это время соучастник шел за жертвой до улицы Достоевского, где плеснул ей в лицо химической смесью — уксусной кислотой.

Прохожие помогли пострадавшей добраться до травмпункта. Оттуда девушку увезли в больницу. В медучреждение через несколько часов наведался ее бывший парень и предложил свою помощь.

В результате преступления 28-летняя женщина ослепла на один глаз, а на ее лице остались шрамы.