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15:50 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии за изуродованное кислотой лицо девушки получил восемь лет лишения свободы

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Советский районный суд Уфы по результатам повторного рассмотрения уголовного дела приговорил 22-летнего жителя города Кумертау к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенном по найму. Ранее суд приговорил его сообщника к пяти годам лишения свободы.

Установлено, что летом 2013 года приятель 22-летнего жителя Кумертау пообещал заплатить ему 15 тысяч рублей и простить долг в 80 тысяч рублей за то, что обвиняемый должен был стать соучастником преступления — облить бывшую девушку заказчика уксусной кислотой. В октябре этого же года сообщники подкараулили ее у работы. Для алиби и чтобы отвлечь девушку экс-бойфренд позвонил ей. В это время соучастник шел за жертвой до улицы Достоевского, где плеснул ей в лицо химической смесью — уксусной кислотой.

Прохожие помогли пострадавшей добраться до травмпункта. Оттуда девушку увезли в больницу. В медучреждение через несколько часов наведался ее бывший парень и предложил свою помощь.

В результате преступления 28-летняя женщина ослепла на один глаз, а на ее лице остались шрамы.

Обвиняемый скрывался от органов следствия и был объявлен в розыск. Первоначально суд вынес ему заочный приговор, который был отменен после задержания жителя Кумертау, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

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