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16:45 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове экс-полицейского осудили за ДТП с тремя погибшими

Суд вынес приговор в отношении бывшего участкового уполномоченного отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону, он признан виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2015 года подсудимый управлял автомобилем Mercedes С320, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по пр. Буденновскому в Ростове, в направлении от ул. Красноармейской к ул. Текучева. Нарушив правила дорожного движения, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21150», в салоне которого, помимо водителя, находились три пассажира.

В результате столкновения водитель «ВАЗ-21150» и два пассажира скончались, еще одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

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