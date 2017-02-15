В Ростове экс-полицейского осудили за ДТП с тремя погибшими

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2015 года подсудимый управлял автомобилем Mercedes С320, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по пр. Буденновскому в Ростове, в направлении от ул. Красноармейской к ул. Текучева. Нарушив правила дорожного движения, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21150», в салоне которого, помимо водителя, находились три пассажира.

В результате столкновения водитель «ВАЗ-21150» и два пассажира скончались, еще одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.