На заводе «КамАЗ» погиб рабочий

Трагедия произошла 14 февраля в Набережных Челнах на территории Завода двигателей. 24-летнего кровельщика привлекла на строительство цеха сборки кабин подрядная организация. Днем его попросили очистить крышу от снега. В ходе работ он был в каске со страховочным поясом, но трос оборвался и мужчина упал с 15-метровой высоты. От полученных травм кровельщик скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).