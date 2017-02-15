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16:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Суд оставил чиновника МУГИСО под домашним арестом

Реклама — опасное дело.

Источник: УралИнформБюро

Свердловский областной суд оставил под арестом директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина, отклонив апелляцию на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга.

В конце декабря 2016 года Разунин был отправлен под домашний арест до 21 февраля. Его подозревают в получении крупной взятки от бизнесмена, занимающегося размещением наружной рекламы.

Следует отметить, что с 2016 года МУГИСО взяло в свои руки рекламный рынок Екатеринбурга. Первые же торги по распределению рекламных площадок вдоль Кольцовского тракта провалились — итоги были оспорены в УФАС челябинской рекламной компанией.

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