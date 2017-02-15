В Башкирии вечеринка в честь Дня святого Валентина завершилась резней

По версии следствия две семьи собрались вместе отметить праздник. По ходу распития спиртных напитков между мужчинами неожиданно вспыхнула ссора. Словесный спор перешел в драку, а затем один из обидчиков схватился за нож. В результате 49-летний мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

В настоящее время следствие разбирается в обстоятельствам произошедшего. 42-летний подозреваемый уже задержан и заключен под стражу. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).