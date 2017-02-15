По факту смерти женщины в результате взрыва в жилом доме в Симферополе возбудили уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.

«По данным следствия, 15 февраля 2017 года в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Симферополе произошел взрыв, в результате которого началось возгорание. Погибла женщина, двое мужчин получили телесные повреждения, они доставлены в больницу, где им оказывается помощь», — говорится в сообщении силовиков.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), утром 15 февраля в поселке Грэсовский Симферопольского района в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Яблочкова, 22/9 произошел взрыв, в результате которого погибла пожилая женщина и двое мужчин получили ожоги.