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16:22 (мск), источник: РИА Крым

По факту смерти женщины в результате взрыва в жилом доме в Симферополе возбудили уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). Следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя ГСУ СК РФ по РК возбудил уголовное дело по факту смерти женщины в результате взрыва в жилом доме в поселке Грэсовский (Симферополь).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.

«По данным следствия, 15 февраля 2017 года в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Симферополе произошел взрыв, в результате которого началось возгорание. Погибла женщина, двое мужчин получили телесные повреждения, они доставлены в больницу, где им оказывается помощь», — говорится в сообщении силовиков.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), утром 15 февраля в поселке Грэсовский Симферопольского района в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Яблочкова, 22/9 произошел взрыв, в результате которого погибла пожилая женщина и двое мужчин получили ожоги.

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