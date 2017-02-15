ЮУрГУ проведет акцию по сбору крови для пострадавших в ДТП студенток

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови, мероприятие пройдет в спортзале вуза по адресу Сони Кривой, 60 с 9 до 12 часов.

Добавим, в настоящее время все пострадавшие девушки находятся под наблюдением врачей с травмами различной степени тяжести. Одна из студенток находится в настолько тяжелом состоянии, что наблюдается консилиумом.

В связи с этим, ректор вуза Александр Шестаков принял решение о выплате 50 тыс. рублей каждой девушке. Об этом пишет «Российская газета».