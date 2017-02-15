В Ростове водитель «Газели» сбил насмерть пенсионерку, сдавая назад
Женщина-пешеход погибла в результате ДТП, которое произошло на улице Портовой в Ростове утром 15 февраля, сообщили «Городскому репортеру» в пресс-службе областной ГИБДД.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель-2747» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на женщину 1949 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Как уточнили в пресс-службе, пешеход находилась в зоне действия знака «Пешеходный переход». По факту аварии проводят проверку.