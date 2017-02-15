Руководство воронежского рынка объяснило падение кровли
Глава «Танеевского» заверила, что рабочие провели плановый демонтаж.
Глава «Танеевского» заверила, что рабочие провели плановый демонтаж.
Директор ООО «Р. К.», которому принадлежит воронежский рынок «Танеевский», прокомментировала сообщение СМИ об обрушении кровли одной из торговых площадок в среду, 15 февраля. По словам Екатерины Рымарь, на рынке прошел плановый демонтаж, во время которого рабочие срезали крышу.
ГТРК «Воронеж» сообщила, что крыша обвалилась утром под тяжестью мокрого снега, и продавцы прекратили работу. На сайте издания появилась фотография лежащей на земле крыши. В управе Левобережного района корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили факт падения кровли и добавили, что ЧП обошлось без пострадавших. Однако глава ООО «Р. К.» опровергла сообщение об обрушении навеса.
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Контекст
Зимой-2017 лед на крышах зданий неоднократно становился причиной ЧП. Серьезную травму от падения сосулек в январе получила 22-летняя жительница Воронежа: на девушку упала ледяная глыба. На улице Шишкова 17 января съехавшая с кровли многоэтажки ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома.
Губернатор Алексей Гордеев дважды обращал внимание на «неудовлетворительную» ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже. Работа коммунальщиков во время снегопадов «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы, и существующая модель не срабатывает», отметил глава региона. По словам губернатора, тротуары «не убираются от снега даже там, где на первых этажах находятся юридические лица и торговые точки».