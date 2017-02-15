Руководство воронежского рынка объяснило падение кровли

Директор ООО «Р. К.», которому принадлежит воронежский рынок «Танеевский», прокомментировала сообщение СМИ об обрушении кровли одной из торговых площадок в среду, 15 февраля. По словам Екатерины Рымарь, на рынке прошел плановый демонтаж, во время которого рабочие срезали крышу.

ГТРК «Воронеж» сообщила, что крыша обвалилась утром под тяжестью мокрого снега, и продавцы прекратили работу. На сайте издания появилась фотография лежащей на земле крыши. В управе Левобережного района корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили факт падения кровли и добавили, что ЧП обошлось без пострадавших. Однако глава ООО «Р. К.» опровергла сообщение об обрушении навеса.

— Из-за нового порядка организации ярмарок, установленного воронежскими властями, мы должны провести реконструкцию к 18 марта. Сроки ограничены, но погодные условия мешают работам. Мы дождались, пока немного потеплело, и сразу начали демонтаж. Территорию огородили лентой, рабочие трудились до 2:00. Торговцев заранее предупредили о закрытии всех киосков. Вечером с территории рынка вывезут снег на «КАМАЗе» и тракторе, утром надеемся уже начать работу, — рассказала Екатерина Рымарь.

Контекст

Зимой-2017 лед на крышах зданий неоднократно становился причиной ЧП. Серьезную травму от падения сосулек в январе получила 22-летняя жительница Воронежа: на девушку упала ледяная глыба. На улице Шишкова 17 января съехавшая с кровли многоэтажки ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома.

Губернатор Алексей Гордеев дважды обращал внимание на «неудовлетворительную» ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже. Работа коммунальщиков во время снегопадов «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы, и существующая модель не срабатывает», отметил глава региона. По словам губернатора, тротуары «не убираются от снега даже там, где на первых этажах находятся юридические лица и торговые точки».