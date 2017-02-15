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17:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Два жителя Жанаозена задержаны по подозрению в убийстве 23-летнего парня

На время расследования подозреваемые будут находиться в следственном изоляторе.

АСТАНА, 15 фев — Sputnik. В Атырау задержаны двое подозреваемых в убийстве охранника кафе, сообщила пресс-служба областного суда.

В минувшее воскресенье на улице возле кафе произошла драка двух мужчин с охранником заведения. Видеозапись драки была распространена в интернете.

Оперативники криминальной полиции в тот же день задержали двух подозреваемых — жителей Жанаозена.

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Следователь ДВД Атырауской области подал ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обоих подозреваемых.

Органами следствия одному инкриминировано преступление по ст.106 ч.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшие по неосторожности смерть человека), другому — по ст.99 ч.2 п. 7,9 УК РК (убийство).

По версии следствия двое подозреваемых после посиделки в кафе разбили стоящий мусорный ящик. Возместить причиненный ущерб они наотрез отказались. Далее разговор гостей и охранника кафе перерос в потасовку на улице, в ходе которой подозреваемые нанесли молодому человеку несколько ножевых ранений.

23-летний парень погиб от полученных ран.

Следственный судья суда № 2 Атырау санкционировал в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Они водворены в СИЗО.

Следствие продолжается.

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