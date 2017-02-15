Два жителя Жанаозена задержаны по подозрению в убийстве 23-летнего парня
На время расследования подозреваемые будут находиться в следственном изоляторе.
На время расследования подозреваемые будут находиться в следственном изоляторе.
АСТАНА, 15 фев — Sputnik. В Атырау задержаны двое подозреваемых в убийстве охранника кафе, сообщила
В минувшее воскресенье на улице возле кафе произошла драка двух мужчин с охранником заведения. Видеозапись драки была распространена в интернете.
Оперативники криминальной полиции в тот же день задержали двух подозреваемых — жителей Жанаозена.
Следователь ДВД Атырауской области подал ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обоих подозреваемых.
Органами следствия одному инкриминировано преступление по ст.106 ч.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшие по неосторожности смерть человека), другому — по ст.99 ч.2 п. 7,9 УК РК (убийство).
По версии следствия двое подозреваемых после посиделки в кафе разбили стоящий мусорный ящик. Возместить причиненный ущерб они наотрез отказались. Далее разговор гостей и охранника кафе перерос в потасовку на улице, в ходе которой подозреваемые нанесли молодому человеку несколько ножевых ранений.
23-летний парень погиб от полученных ран.
Следственный судья суда № 2 Атырау санкционировал в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Они водворены в СИЗО.
Следствие продолжается.