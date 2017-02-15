Два жителя Жанаозена задержаны по подозрению в убийстве 23-летнего парня

АСТАНА, 15 фев — Sputnik. В Атырау задержаны двое подозреваемых в убийстве охранника кафе, сообщила пресс-служба областного суда.

В минувшее воскресенье на улице возле кафе произошла драка двух мужчин с охранником заведения. Видеозапись драки была распространена в интернете.

Оперативники криминальной полиции в тот же день задержали двух подозреваемых — жителей Жанаозена.