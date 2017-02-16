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10:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Челнов начала проверку по факту нападения на фельдшера

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Следователи МВД начали проверку по факту нападения пьяного горожанина на женщину — фельдшера скорой помощи, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отделения по связям со СМИ УМВЛ России по Набережным Челнам Артур Муллин.

Источник: ИА Татар-информ

Пострадавшая фельдшер написала заявление на напавшего на нее мужчину в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что нападавший — 56-летний житель 26-го комплекса Челнов, в момент инцидента с фельдшером находился в состоянии сильного опьянения.

Процессуальное решение будет принято следователями МВД по материалам проверки после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Эксперты определят, какой вред был нанесен потерпевшей. В зависимости от результатов экспертизы будет принято решение о том, по какой статье открывать и квалифицировать административное или уголовное дело. По предварительным данным, потерпевшая в результате инцидента получила черепно-мозговую травму.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что бригада скорой помощи прибыла по вызову очевидца к дому № 1 26-го комплекса. С торца дома неподвижно лежал мужчина. Во время осмотра пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил по голове фельдшера. На место происшествия вызвали другую скорую и экипаж полиции. Пациента осмотрели в присутствии полицейских, а пострадавшего фельдшера с закрытой доставили в больницу скорой медицинской помощи.

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