Автомобиль влетел прямо в магазин в Тайшете

— Я говорю, меня Бог бережет. Я на больничном, у меня сейчас шоковое состояние, — говорит сотрудница магазина.

Их спасло только чудо, уверены работники магазина. Сейчас они с трудом приходят в себя. Под колёсами автомобиля в кабинете бухгалтерии едва не оказалась их коллега.

— Стояли вот тут. У нас кондитер забежала, только хлопнула дверью, заскочила сюда, и всё рухнуло, — говорит продавец.

Скорость была такой, что машина пробила стену и снесла всю мебель. И остановилась почти в центре помещения. Всего в магазине в этот момент было 10 сотрудников.

Перепугались сама водитель и её 15-летняя дочь. По словам женщины, её подрезал грузовик. На скорости автомобиль понесло прямо в здание, а здесь уже не сработали тормоза.

— Он «поворотником» показывает направо, а сам поехал прямо. Ну, естественно, стала обходить, ну и полетели сюда. И с машиной что-то случилось, я ничего не смогла сделать, — говорит водитель.