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17:07 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане у контрабандистов изъяли 20 кг героина

20 кг героина изъяли из незаконного оборота, сообщает пресс-служба ФСБ по РТ.

Оперативники задержали преступную группу, состоящую из трех граждан Таджикистана, двух жителей Узбекистана и одного россиянина. Наркотики из Таджикистана поставлялись в Татарстан, а затем партиями по 10 кг в Москву. В результате сотрудники ФСБ изъяли более 20 кг героина (предположительно из Афганистана) на сумму 200 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

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