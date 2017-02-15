СК возбудил уголовное дело по факту гибели калининградской паралимпийки

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Отметим, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, женщины скончались от отравления окисью углерода.

Напомним, трагедия произошла 21 декабря 2016 года в квартире на улице Краснодонской в областном центре. Одной из женщин, погибших в квартире, оказалась 28-летняя калининградская паралимпийка Мария Чикина.