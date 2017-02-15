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17:19 (мск), источник: Новый Калининград

СК возбудил уголовное дело по факту гибели калининградской паралимпийки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 28-летней калининградской паралимпийки Марии Чикиной и ее 34-летней подруги. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Источник: Новый Калининград

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Отметим, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, женщины скончались от отравления окисью углерода.

Напомним, трагедия произошла 21 декабря 2016 года в квартире на улице Краснодонской в областном центре. Одной из женщин, погибших в квартире, оказалась 28-летняя калининградская паралимпийка Мария Чикина.

По данным пресс-службы правительства, Мария Чикина в 2016 году была признана самой успешной спортсменкой спортивного клуба инвалидов, с 2014 года занимающая призовые места на всех соревнованиях национального и международного масштаба.

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