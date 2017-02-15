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17:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Директор фирмы обвиняется в хищении 600 000 рублей из бюджета

Злоумышленница дважды незаконно получала субсидии от государства.

Директор нижегородской фирмы по пошиву одежды обвиняется в хищении 600 000 рублей из бюджета Нижегородской области, сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.

40-летняя нижегородка зарегистрировала фирму, изготовила бизнес-план и смету расходов, которые подала вместе с заявлением на предоставление субсидии в региональное министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг. Обвиняемой удалось получить 300 тысяч рублей от государства, которые она потратила на личные нужды, а в министерство предоставила фиктивный отчет о целевом расходовании полученных денег.

Аналогичным способом злоумышленница получила субсидию в размере 300 тысяч рублей на развитие второго своего предприятия. Всего с 2011 по 2014 год предпринимательнице удалось похитить 600 тысяч рублей из областного бюджета. После возбуждения уголовного дела женщина полностью возместила ущерб. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.

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