Следователь СКР опросит директора «ЭкоЛайнера» по факту сброса сточных вод в Воронеже

Выливаются они на территорию «Левобережных очистных сооружений» («ЛОС»). Гендиректор «ЛОС» Игорь Житарюк по поводу сложившейся ситуации обращался и в СМИ, и в правоохранительные органы. В своем заявлении он просил проверить наличие в действиях должностных лиц «ЭкоЛайнера» состава преступления. Статьи — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК, до 5 лет тюрьмы) и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК, до 2 лет тюрьмы).

Однако в январе 2017 года старший следователь СО по Левобережному району вынес постановление об отказе в возбуждении дела. Мотивировка — «отсутствие в действиях Зенищева И. В. состава преступления».

Адвокаты, представляющие «Левобережные очистные сооружения», в начале февраля постановление об отказе обжаловали.

«Во время проверки не опрошен директор ООО “Эколайнер” Зенищев И. В. У него не выяснено, имеет ли он какое-либо отношение к сбросу сточных вод, известно ли ему что-либо о том, кто фактически организовал данный сброс», — сообщают юристы.

Кроме того, адвокаты «ЛОС» считают, что следователь не дал оценки действиям сотрудников «ЭкоЛайнера» по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

7 февраля 2017 года заместитель руководителя следственного отдела по Левобережному району регионального СКР своим постановлением отменил «как необоснованное» постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Старшему следователю поручено в ходе дополнительной проверки опросить директора «ЭкоЛйнера», а также выполнить иные мероприятия.

Отметим, срок дополнительной проверки составляет 10 суток. То есть до 17 февраля текущего года.