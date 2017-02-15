Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
Назван новый фактор риска рака груди
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
17:23 (мск), источник: Новости Воронежа

Следователь СКР опросит директора «ЭкоЛайнера» по факту сброса сточных вод в Воронеже

В Воронеже компания «ЭкоЛайнер» продолжает через пожарные рукава сбрасывать сточные воды, которые содержат в себе опасные химические вещества.

Выливаются они на территорию «Левобережных очистных сооружений» («ЛОС»). Гендиректор «ЛОС» Игорь Житарюк по поводу сложившейся ситуации обращался и в СМИ, и в правоохранительные органы. В своем заявлении он просил проверить наличие в действиях должностных лиц «ЭкоЛайнера» состава преступления. Статьи — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК, до 5 лет тюрьмы) и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК, до 2 лет тюрьмы).

Однако в январе 2017 года старший следователь СО по Левобережному району вынес постановление об отказе в возбуждении дела. Мотивировка — «отсутствие в действиях Зенищева И. В. состава преступления».

Адвокаты, представляющие «Левобережные очистные сооружения», в начале февраля постановление об отказе обжаловали.

«Во время проверки не опрошен директор ООО “Эколайнер” Зенищев И. В. У него не выяснено, имеет ли он какое-либо отношение к сбросу сточных вод, известно ли ему что-либо о том, кто фактически организовал данный сброс», — сообщают юристы.

Кроме того, адвокаты «ЛОС» считают, что следователь не дал оценки действиям сотрудников «ЭкоЛайнера» по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

7 февраля 2017 года заместитель руководителя следственного отдела по Левобережному району регионального СКР своим постановлением отменил «как необоснованное» постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Старшему следователю поручено в ходе дополнительной проверки опросить директора «ЭкоЛйнера», а также выполнить иные мероприятия.

Отметим, срок дополнительной проверки составляет 10 суток. То есть до 17 февраля текущего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронеже инвесторы-строители реконструируют ветхие дома в микрорайонах 
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Депутаты Европарламента поддержали торговое соглашение с Канадой
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
Олимпийская чемпионка рассказала о «развалюхах» в сборной России
Экс-главу Кировской области Белых перевели в «Матросскую тишину»
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь