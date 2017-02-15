В Киеве «коммунальщик» связал хозяина квартиры

Об этом «Обозревателю» сообщили правоохранители.

В Киеве грабитель под видом работника коммунальной службы зашел в квартиру и ограбил хозяина.

В квартиру 20-летнего киевлянина на бульваре Вацлава Гавела (бывший бульвар Лепсе) позвонил неизвестный и представился работником «Киевводоканала». Видимо, визит коммунальщика не вызвал подозрений у молодого человека, и он открыл двери.

Зайдя в помещение, незнакомец набросился на парня, избил его и связал.

Преступник забрал три мобильных телефона и быстро покинул квартиру. Полиция занимается поиском злоумышленника.

Как писал «Обозреватель», на улице Дмитриевской в Киеве грабители, представившись охранниками, напали на прохожего.

Также сообщалось, что в Киеве «соцработницы» с ножом ограбили пенсионерку.