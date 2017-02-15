Экс-главу Кировской области Белых перевели в «Матросскую тишину»
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, переведен из СИЗО «Лефортово» в больницу «Матросской тишины»
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, переведен из СИЗО «Лефортово» в больницу «Матросской тишины»
Он напомнил, что решение о переводе
«Сегодня я посетил это СИЗО и мне подтвердили, что он находится в больнице «Матросской тишины», — сказал защитник.
По его словам, в больнице СИЗО планируется провести комплексное медобследование Белых, который очень часто жалуется на состояние здоровья.
«В январе состояние его здоровья резко ухудшилось. На взгляд защиты, были проблемы с постановкой диагноза и лечением — терапия не оказывала должного эффекта», — сказал адвокат. Он намерен посмотреть, как будет осуществляться медпомощь с СИЗО, а затем решить, стоит ли просить о переводе в гражданскую больницу.
В отношении Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток в размере 400 тысяч евро. По заявлению следствия, его поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Белых не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия.