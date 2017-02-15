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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Экс-главу Кировской области Белых перевели в «Матросскую тишину»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, переведен из СИЗО «Лефортово» в больницу «Матросской тишины» из-за проблем со здоровьем, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

Источник: РИА Новости

Он напомнил, что решение о переводе экс-губернатора в «Матросскую тишину» было принято еще в конце января.

«Сегодня я посетил это СИЗО и мне подтвердили, что он находится в больнице «Матросской тишины», — сказал защитник.

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По его словам, в больнице СИЗО планируется провести комплексное медобследование Белых, который очень часто жалуется на состояние здоровья.

«В январе состояние его здоровья резко ухудшилось. На взгляд защиты, были проблемы с постановкой диагноза и лечением — терапия не оказывала должного эффекта», — сказал адвокат. Он намерен посмотреть, как будет осуществляться медпомощь с СИЗО, а затем решить, стоит ли просить о переводе в гражданскую больницу.

В отношении Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток в размере 400 тысяч евро. По заявлению следствия, его поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Белых не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.

Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Комментарии
1
Народный Автомобиль
Да что же такое,представители власти какие то хиленькие,все болеют.Нужно лечить.Вот была бы (вышка)можно было бы обойтись без лечения.
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