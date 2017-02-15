На Урале начали проверку из-за видео с 13-летним гонщиком на Lexus

По сообщению местных СМИ, 13-летний мальчик разместил в соцсетях несколько видео, на которых он ездит с большой скоростью (до 110 километров в час) на автомобилях разных марок, в том числе Mercedes и Lexus по проселочной дороге и по улицам Челябинска. СМИ пишут, что мальчик — ученик элитной гимназии, а автомобили принадлежат его отцу.

«Пока данные видеоматериалы госавтоинспекция не видела, но после просмотра, возможно, будет проведена проверка по данным фактам. Если будет установлено, что ребенок без разрешения взрослых брал автомобили, то это квалифицируется как кража имущества», — сказал собеседник агентства.