На Урале начали проверку из-за видео с 13-летним гонщиком на Lexus

По сообщению местных СМИ, 13-летний мальчик разместил в соцсетях несколько видео, на которых он ездит с большой скоростью (до 110 километров в час) на автомобилях разных марок, в том числе Mercedes и Lexus по проселочной дороге и по улицам Челябинска. СМИ пишут, что мальчик — ученик элитной гимназии, а автомобили принадлежат его отцу.
«Пока данные видеоматериалы госавтоинспекция не видела, но после просмотра, возможно, будет проведена проверка по данным фактам. Если будет установлено, что ребенок без разрешения взрослых брал автомобили, то это квалифицируется как кража имущества», — сказал собеседник агентства.
Если же взрослые, например отец, знали об этом, то «владельцу автомобиля грозит административный штраф либо лишение права на управление транспортным средством».
Его действия в этом случае будут квалифицироваться как «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)», уточнил Мордовин.