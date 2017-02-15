Московские полицейские изъяли более 20 килограммов героина

Сотрудники полиции изъяли у членов группировки наркоторговцев свыше 21 килограмма героина. Партия была предназначена для продажи в столичном регионе, сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 20 свертков с веществом в виде порошка. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по городу Москве, изъятое вещество массой свыше 21 килограмма содержит в своем составе героин. Также полицейские обнаружили и изъяли кофемолку, электронные весы и иные предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что на юго-востоке и юго-западе столицы были задержаны два соучастника преступной группы (один из них ранее судимый) — граждане Российской Федерации, у которых изъято более 600 грамм наркотического вещества.

По данным сотрудников правоохранительных органов, все задержанные проживали на территории Московского региона нелегально.

Следствие возбудило дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статьей 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса РФ.