Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск

По версии следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входил Денис Вороненков, организовала рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. Расследование в отношении Вороненкова стало возможным только после того, как тот лишился статуса депутата. До этого он обладал неприкосновенностью и избегал уголовного преследования по статье «Мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы».

По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы, Марией Максаковой переехал на Украину и получил там гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.