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17:58 (мск), источник: РИА Новости

Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, сообщила исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входил Денис Вороненков, организовала рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. Расследование в отношении Вороненкова стало возможным только после того, как тот лишился статуса депутата. До этого он обладал неприкосновенностью и избегал уголовного преследования по статье «Мошенничество в особо крупном размере, в составе организованной группы».

По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы, Марией Максаковой переехал на Украину и получил там гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Комментарии
30
эльшат мехтиев
Предатели- наиболее уважаемые сегодня в России люди.
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Владимир Пацак
Вообще ГД, как орган власти, давно себя дискредитировал, там нет партий там нет тем более оппозиции. они там все окешились и опурились от денег и положения, Всех в расход как врагов народа!!
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perplexed
Странно,мошенник а на его свадьбе весь думский бомонд гулял
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