В Воронеже оштрафовали владельца бойцовской собаки, которая покусала беременную женщину

Инцидент произошёл в мае прошлого года. Женщина выходила с работы. Когда она оказалась в проходной офиса, туда ворвалась огромная кавказская овчарка без намордника. Животное накинулось на горожанку и вцепилось в её ногу.

После чего с улицы забежал хозяин собаки, который оттащил зверя и ушёл.

На восстановление после нападения у женщины ушло много времени. Так как она была беременна — использовать все необходимые препараты она не могла. Кроме того ей понадобилась помощь невролога и психолога.

Так как в разрез существующему законодательству владелец агрессивной собаки выгуливал питомца без намордника и поводка — избежать наказания он вряд ли мог.

В итоге мужчину обязали выплатить пострадавшей женщине 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с него потребовали 34 тысячи рублей на судебные расходы.