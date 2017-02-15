Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
У Андрея Аршавина родилась дочь
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
18:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже оштрафовали владельца бойцовской собаки, которая покусала беременную женщину

В Воронеже оштрафовали владельца бойцовской собаки, которая напала на беременную женщину. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в мае прошлого года. Женщина выходила с работы. Когда она оказалась в проходной офиса, туда ворвалась огромная кавказская овчарка без намордника. Животное накинулось на горожанку и вцепилось в её ногу.

После чего с улицы забежал хозяин собаки, который оттащил зверя и ушёл.

На восстановление после нападения у женщины ушло много времени. Так как она была беременна — использовать все необходимые препараты она не могла. Кроме того ей понадобилась помощь невролога и психолога.

Так как в разрез существующему законодательству владелец агрессивной собаки выгуливал питомца без намордника и поводка — избежать наказания он вряд ли мог.

В итоге мужчину обязали выплатить пострадавшей женщине 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с него потребовали 34 тысячи рублей на судебные расходы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
Корабль ВМФ России приблизился к базе подлодок США
Российские биатлонистки не попали в Топ-25 на чемпионате мира
Никиту Белых перевели в «Матросскую тишину»
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь