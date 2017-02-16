В Воронеже прокуратура проверяет информацию об отравлении в детском саду № 186

Вечером в среду, 15 февраля, прокуратура Коминтерновского района организовала проверку по факту возможного отравления воспитанников детсада № 186 в Воронеже. Дошкольное учреждение находится в доме № 2 по улице Ватутина.

Прокуратура ссылается на поступившую от СМИ информацию. Вроде бы детсадовцы почувствовали себя плохо после обеда.

«Детей забрали родители, — рассказали в ведомстве. — Лишь родители двоих воспитанников обратились за медпомощью после того, как у тех поднялась температура».

Сейчас проходит проверка, она находится на контроле у руководства. «Новости Воронежа» будут следить за развитием ситуации в детсаде № 186.