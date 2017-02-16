Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Известная певица из РФ ответила на угрозы украинских радикалов
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В Киеве назвали конкретные сроки возврата Донбасса - СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
11:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже прокуратура проверяет информацию об отравлении в детском саду № 186

По данным ведомства, за медпомощью обратились родители двоих малышей.

Вечером в среду, 15 февраля, прокуратура Коминтерновского района организовала проверку по факту возможного отравления воспитанников детсада № 186 в Воронеже. Дошкольное учреждение находится в доме № 2 по улице Ватутина.

Прокуратура ссылается на поступившую от СМИ информацию. Вроде бы детсадовцы почувствовали себя плохо после обеда.

«Детей забрали родители, — рассказали в ведомстве. — Лишь родители двоих воспитанников обратились за медпомощью после того, как у тех поднялась температура».

Сейчас проходит проверка, она находится на контроле у руководства. «Новости Воронежа» будут следить за развитием ситуации в детсаде № 186.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На трассе под Воронежем остановили водителя иномарки со свертками гашиша
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь