На трассе М-5 столкнулись два большегруза

На трассе М-5 31-летний водитель Volvo FH12, ехавший в направлении Москвы, по предварительной версии полицейских, во время снегопада не выбрал безопасную скорость и столкнулся со встречным Renault Magnum под управлением 43-летнего мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшим, а также вызвали все необходимые службы. Позже водителя Renault передали бригаде «скорой помощи», которая доставила его в Сызранскую ЦГБ.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции принимают необходимые меры для восстановления движения.