Полиция может возбудить уголовное дело после смерти ребенка в больнице в Самарской области

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 4-летнего мальчика в Центральной больниц Богатовского района губернии. Напомним, что ребенок скончался 3 февраля, предположительно в результате осложнения от ОРВИ, а спустя несколько дней прокуратура начала проверку по данному факту.

— В настоящий момент результатов нет. В подобных случаях проверка проводится в течение 30 дней. Проверяются система работы учреждения, различные нормативы, не только обстоятельства смерти, — отметили ProGorodSamara.ru в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы по делу сейчас переданы в полицию. В ГУ МВД Самарской области эту информацию подтвердили.

— Материалы находятся в производстве следственного отделения МУ МВД «Богатовский». Они изучаются в рамках статей 140−145 УПК РФ. Речь идет о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Неоказание помощи больному без уважительных причин».