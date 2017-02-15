Видео: Росгвардия штурмует квартиру в Казани

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Под руководством начальника управления Росгвардии по РТ полковника полиции Рустема Гумерова и заместителя начальника УМВД России по Казани полковника полиции Валерия Саматошенкова проведена силовая операция по проникновению в квартиру и задержанию подозреваемых в стрельбе на улице Карбышева в Казани, сообщает пресс-служба Войск Национальной Гвардии России по РТ.

15 февраля около 8 часов утра у дома 47 между двумя жителями микрорайона, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, и двумя студентами одного из учебных заведений произошел конфликт. В ходе ссоры один из нетрезвых мужчин достал пистолет и произвел два выстрела, в результате которых причинил ранение в ногу одному и в голову другому студенту. Двое подозреваемых укрылись в квартире дома по улице Карбышева. Потерпевшие доставлены в больницу.

Бойцы спецподразделения Росгвардии предприняли штурм помещения с двух направлений: через окно и дверь. Группа бойцов, выбив окно, проникла в квартиру и задержала подозреваемых. На месте были обнаружены детали от оружия и дробь.