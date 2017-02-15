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18:55 (мск), источник: РИА Новости

Трое жителей Петербурга обманули 36 участников финансовой пирамиды

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Троих жителей Санкт-Петербурга будут судить в Москве за обман 36 участников «финансовой пирамиды» на сумму более 6,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Москвы в четверг.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемые вместе с сообщниками (уголовные дела в отношении последних выделены в отдельное производство) от имени компании «Оптима», которая фактически предпринимательской деятельностью не занималась, заключали договоры займов под видом инвестирования в динамично развивающиеся компании. Эти фирмы якобы входили в состав холдинга и занимались разными видами деятельности.

Клиентов сообщники принимали в специально арендованном офисе на проспекте Мира. Своими жертвами они выбирали наиболее социально незащищенных людей, как правило, пожилых, обещая им ежемесячные выплаты в размере от 10% до 18% от вложенной суммы.

Всего от действий «финансовой пирамиды» пострадали 36 человек, с которыми заключено договоров займа на общую сумму свыше 6,3 миллиона рублей. Трое жителей Санкт-Петербурга обвиняются в совершении преступлений по УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

«Данное уголовное дело направлено в Мещанский межрайонный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Один из обвиняемых содержится под стражей, двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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