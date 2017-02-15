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19:35 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре в многоэтажном доме вспыхнул пожар

КРАСНОДАР, 15 фев — РИА Новости, Светлана Берило. В Краснодаре произошел пожар на мансардном этаже шестиэтажного жилого дома; площадь горения составляет около полутора тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Прокофьева в Краснодаре, поступило диспетчеру в 17.55. По предварительной информации, в результате пожара погибших или пострадавших нет.

«В 18.03 по прибытии подразделений на место установлено, что происходит возгорание в мансардном этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома. Площадь пожара предварительно 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили о сложности подъезда пожарных подразделений к месту происшествия.

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