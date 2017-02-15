Источник: один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре.
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре.
Площадь пожара составляет 1500 кв. метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, погиб один человек. Всего в доме зарегистрированы 480 жителей, в том числе 90 детей», — сказал собеседник агентства.
Других данных о пострадавших пока нет.