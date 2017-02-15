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15 февраля, источник: PROUFU.ru

На «пьяной дороге» в Уфе произошло массовое ДТП

Сегодня, 15 февраля, в девятом часу вечера произошло серьезное ДТП в Уфе на улице Сельской Богородской, которую автомобилисты прозвали «пьяной дорогой» из-за опасной колеи.

Видео с места происшествия появилось в группе БашДТП.

По словам очевидцев, в данное ДТП попали сразу пять автомобилей. Одного из них — Шкоду, судя по всему первого отбросило с колеи к обочине, а следом за ним стали резко тормозить другие автомобили, задев друг друга. Один из участников ДТП сообщил, что ехал со скоростью не больше 35 км/ч, благодаря чему, вероятно, обошлось без тяжких последствий.

Участники обсуждения на полном серьезе подняли вопрос о том, что улице Сельскую Богородскую лучше было бы вообще закрыть до самого мая, чтобы сберечь жизни и имущество людей.

Тем временем обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

А что вы думаете об этом?

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