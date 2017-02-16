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00:33 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту Северной Каролины самолет столкнулся с оленем

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Администрация аэропорта в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, закрыла одну взлетно-посадочную полосу после того, как самолет Bombardier CRJ700 при взлете столкнулся с оленем, сообщает телеканал WJZY.

Инцидент произошел в среду около 12 часов по местному времени (20.00 мск) с самолетом американской авиакомпании American Airlines, следовавшем в город Галфпорт, штат Миссисипи. На борту, по данным перевозчика, в момент пришествия находилось 44 пассажира.

После инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета, находившиеся на борту люди эвакуированы. Полностью аэропорт не прекращал свою работу.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), специалисты обрабатывают взлетно-посадочную полосу из-за утечки топлива, произошедшей в результате инцидента.

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