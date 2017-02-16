В аэропорту Северной Каролины самолет столкнулся с оленем
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Администрация аэропорта в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, закрыла одну
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Администрация аэропорта в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, закрыла одну
Инцидент произошел в среду около 12 часов по местному времени (20.00 мск) с самолетом американской авиакомпании American Airlines, следовавшем в город Галфпорт, штат Миссисипи. На борту, по данным перевозчика, в момент пришествия находилось 44 пассажира.
После инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета, находившиеся на борту люди эвакуированы. Полностью аэропорт не прекращал свою работу.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), специалисты обрабатывают