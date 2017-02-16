В Академическом районе Екатеринбурга найдено тело 13-летнего подростка
На месте работают сотрудники следственного комитета по
На месте работают сотрудники следственного комитета по
Тело 13-летнего подростка обнаружено в Академическом районе Екатеринбурга по адресу Краснолесья, 135, сообщили 15 февраля «АиФ-Урал» в
«Смерть подростка не носит криминального характера, на месте происшествия сейчас работают сотрудники следственного комитета по
Буквально неделю назад в Академическом районе покончил с собой двадцатилетний мужчина. Его тело обнаружили прохожие. На место также выезжали сотрудники следственного комитета. Тело нашли висящим, на земле под трупом была кровь.