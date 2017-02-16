В Академическом районе Екатеринбурга найдено тело 13-летнего подростка

Тело 13-летнего подростка обнаружено в Академическом районе Екатеринбурга по адресу Краснолесья, 135, сообщили 15 февраля «АиФ-Урал» в пресс-службе регионального следственного комитета.

«Смерть подростка не носит криминального характера, на месте происшествия сейчас работают сотрудники следственного комитета по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Никаких телесных повреждений на теле нет. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Буквально неделю назад в Академическом районе покончил с собой двадцатилетний мужчина. Его тело обнаружили прохожие. На место также выезжали сотрудники следственного комитета. Тело нашли висящим, на земле под трупом была кровь.