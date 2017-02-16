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10:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Автобус и две легковушки «встретились» при въезде в Новокубанск

Снег и скользкая дорога стала причиной крупной аварии на въезде в Новокубанск. Там столкнулись две малолитражки и пассажирский автобус.

От удара легковушки разбросало по кюветам по обе стороны от трассы. Автобус тоже съехал на обочину засыпанной обломками от машин трассы. Обошлось, к счастью, без пострадавших.

Напомним, ДТП с участием автобуса произошло и близ станицы Кущевской. Там напарником по несчастью стал грузовик MAN.

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