В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полицейские разыскивают трех неизвестных, вооруженных топорами, которые попытались ограбить салон сотовой связи на
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полицейские разыскивают трех неизвестных, вооруженных топорами, которые попытались ограбить салон сотовой связи на
«Около 21.00 на Азовской улице в салон сотовой связи вошли трое неизвестных. Угрожая персоналу топорами, они попытались завладеть денежными средствами. Внутри находился посетитель, который выстрелил из личного травматического пистолета с целью пресечения противоправных действий. Подозреваемые скрылись», — сказал дежурный офицер.
По его словам, на месте происшествия работает
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, встретив сопротивление, несостоявшиеся налетчики от страха бросили топоры на месте происшествия и сбежали.