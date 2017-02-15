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22:24 (мск), источник: РИА Новости

В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полицейские разыскивают трех неизвестных, вооруженных топорами, которые попытались ограбить салон сотовой связи на юго-западе Москвы, однако встретили отпор посетителя, который выстрелил в них из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

«Около 21.00 на Азовской улице в салон сотовой связи вошли трое неизвестных. Угрожая персоналу топорами, они попытались завладеть денежными средствами. Внутри находился посетитель, который выстрелил из личного травматического пистолета с целью пресечения противоправных действий. Подозреваемые скрылись», — сказал дежурный офицер.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выяснятся все обстоятельства произошедшего, а также проводится розыск налетчиков.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, встретив сопротивление, несостоявшиеся налетчики от страха бросили топоры на месте происшествия и сбежали.

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