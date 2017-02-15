В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

«Около 21.00 на Азовской улице в салон сотовой связи вошли трое неизвестных. Угрожая персоналу топорами, они попытались завладеть денежными средствами. Внутри находился посетитель, который выстрелил из личного травматического пистолета с целью пресечения противоправных действий. Подозреваемые скрылись», — сказал дежурный офицер.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выяснятся все обстоятельства произошедшего, а также проводится розыск налетчиков.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, встретив сопротивление, несостоявшиеся налетчики от страха бросили топоры на месте происшествия и сбежали.