В Запорожье будут судить местную жительницу, «заминировавшую» здание облСБУ

В Запорожье будут судить местную жительницу, которая оставила ложное сообщение о минировании здания УСБУ в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что подозреваемая ранее сообщила в полицию о минировании здания областного управления спецслужбы.

«Злоумышленницей оказалась 29-летняя гражданка В., жительница города Запорожья, которая на момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и осознавала, что ее заведомо ложное сообщение вызовет обстановку страха у населения и дезорганизует деятельность административного здания», — говорится в сообщении.

Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного чю 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, она находится под домашним арестом.

Обвинительный акт в отношении женщины был направлен в суд, ей грозит до 6 лет лишения свободы.