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01:07 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы сбили и переехали пешехода

От полученных травм мужчина скончался.

Источник: Tengrinews

В Алматы произошло ДТП, унесшее жизнь пешехода, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Инцидент произошел по улице Саина. По словам водителя автомобиля Skoda, он двигался по Саина в северном направлении. В этот момент на дорогу выбежал молодой мужчина. Водитель не успел остановиться и сбил пешехода. После этого, как утверждает водитель Skoda, мужчину переехал другой автомобиль, Toyota Camry, под управлением неустановленного водителя, который скрылся с места ДТП.

От полученных травм пешеход скончался. Полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП.

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