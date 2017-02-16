В Алматы сбили и переехали пешехода

В Алматы произошло ДТП, унесшее жизнь пешехода, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Инцидент произошел по улице Саина. По словам водителя автомобиля Skoda, он двигался по Саина в северном направлении. В этот момент на дорогу выбежал молодой мужчина. Водитель не успел остановиться и сбил пешехода. После этого, как утверждает водитель Skoda, мужчину переехал другой автомобиль, Toyota Camry, под управлением неустановленного водителя, который скрылся с места ДТП.

От полученных травм пешеход скончался. Полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП.