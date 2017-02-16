Суд в Москве арестовал оперативника антикоррупционного главка МВД

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Астафурова меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля», — сказал судья Артур Карпов.
Уголовное дело в отношении Астафурова было возбуждено в январе. По словам адвоката оперативника Сергея Капустина, срок предварительного следствия продлен до лета 2017 года.
Астафуров обвиняется в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия.
По версии следствия, он в 2014 году сфальсифицировал материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова
Ранее Астафуров работал в управлении «М» ГУЭБиПК, которое занималось пресечением экономических преступлений в области металлургии.
По словам Капустина, Астафуров своей работой в главке вернул в бюджет страны 20 миллиардов рублей.
Капустин отметил, что оперативнику вменяются тяжкие последствия, возникшие из-за незаконного возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения в отношении руководства завода. «Он не имел должностных полномочий для возбуждения дела, поддержания ходатайств об аресте», — сказал адвокат, добавив, что судья Артур Карпов, рассматривающий вопрос об аресте Астафурова, также принимал процессуальные решения по делу ЧТПЗ.