Суд в Москве арестовал оперативника антикоррупционного главка МВД

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Астафурова меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля», — сказал судья Артур Карпов. Уголовное дело в отношении Астафурова было возбуждено в январе. По словам адвоката оперативника Сергея Капустина, срок предварительного следствия продлен до лета 2017 года. Астафуров обвиняется в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия, он в 2014 году сфальсифицировал материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова